ВС России завершили зачистку освобожденной Лозовой

Зачистка освобожденного российскими войсками города Лозовая в Харьковской области завершена. Подразделения ВС России продолжили идти вперед, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт напомнил, что Лозовая была освобождена группировкой войск "Запад" 22 декабря. Завершив зачистку города от боевиков ВСУ, российские части продолжили продвижение сразу в двух направлениях на купянском участке фронта: на Богуславку и на Боровую.

По словам Марочко, украинские позиции на холмах западнее Лозовой, где противник создал ряд укрепрайонов, активно обрабатывает артиллерия. Эксперт добавил, что из-за активных действий российских сил на этом участке фронта потери ВСУ значительно возросли, передает ТАСС.