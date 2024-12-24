Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море

Российский сухогруз Ursa Major ("Большая медведица") потерпел крушение в международных водах между Агиласом (Мурсия) и Ораном (Алжир) в понедельник. Затоплению предшествовал взрыв в машинном отделении. Четырнадцать членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахены. Двое моряков до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщило испанское издание Español.

В спасательных работах приняли участие несколько судов, которые вели промысел в том же районе. К ним присоединились специалисты по спасению на море с судном "Клара Кампоамор" и патрульным катером ВМС "Сервиола".

Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Оно направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января. "Большая Медведица" - грузовое судно, которому 15 лет, оно было построено в 2009 году.