Украинские дроны атаковали Мелитополь

Украинские дроны ночью атаковали Мелитополь. На административный центр Запорожской области направлялись шесть беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, противник использовал реактивные БПЛА. Всего было шесть атак. Пять беспилотников ВСУ сбиты на подлете к городу. Как написал глава региона в Telegram, детонация произошла на удалении от жилого сектора.

Осколками одного дрона повреждена кровля здания Центрального рынка. Пострадавших в результате атаки на город нет.