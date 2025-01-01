Названа дата введения ГОСТа на шаурму

ГОСТ на шаурму окончательно утвердят в России в 2025 году. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. Тогда же он вступит в силу.

Протасов рассказал, что на днях завершилась подготовка первой редакции стандарта. Позднее документ опубликуют для обсуждения, сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, при исследовании шаурмы весной этого года специалисты Роскачества выявили различные нарушения, в том числе содержание опасных бактерий в образцах. В 2025 году организация планирует повторные исследования.