Сотрудники Пентагона привлекались к работам компании "Метабиота", действовавшей в Сьерра-Леоне во время вспышки лихорадки Эбола. Персонал компании этот факт скрывал, это установила международная группа экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой в 2014 году, заявил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

По данным Ртищева, основной целью деятельности сотрудников американского военного ведомства в африканской стране являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были контрабандным путем доставлены в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.

Генерал подчеркнул, что болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями. А выгодоприобретателями в итоге оказываются американские фармкомпании. Ртищев привел примеры: в частности, желтая лихорадка и оспа обезьян. Также в эту схему вписывается лихорадка долины Рифт, вспышка которой была зафиксирована в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США.

По данным Минобороны России, американские фармкомпании проводят на населении африканских государств испытания клинических препаратов, не получивших одобрение ВОЗ. Москва предостерегает африканских партнеров от сотрудничества с Соединенными Штатами в военно-биологической сфере. Подчеркивается, что это оборачивается утратой национального суверенитета в сфере биобезопасности и ухудшением ситуации с заболеваемостью.