Девять детей отравились во время новогоднего утренника в Екатеринбурге

Новогодний утренник для воспитанников детского сада в Екатеринбурге завершился госпитализацией детей. В больницу с признаками отравления были доставлены девять 10- и 11-месячных детей.

Как сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора, мероприятие организовала группа родителей. На утреннике присутствовали 24 ребенка и 27 взрослых. Для развлечения детей пригласили аниматоров, угощение на торжество заказали в службе доставки.

Девять младенцев в течение двух дней после праздника оказались в детской городской больнице №15 с признаками острой кишечной инфекции – рвотой, жидким стулом, повышенной температурой тела. Врачи поставили диагноз: норовирусная инфекция второго типа.