Число жертв взрыва на оборонном заводе в Турции возросло до 13-ти

Число жертв взрыва на оборонном заводе в Турции возросло до тринадцати. Инцидент произошел в городе Балыкесир, расположенном в западной части страны.

Как сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на губернатора Балыкесира Исмаила Устаоглу, еще 3 человека получили ранения. Уточняется, что взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Кареси.

Власти региона пытаются выяснить, остались ли под завалами люди. Причины взрыва на данный момент выясняются. Предположительно, он был вызван коротким замыканием. Высказывается также версия об ударе молнии.