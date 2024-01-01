Легендарный жираф Самсон стал чучелом в Дарвиновском музее

Скончавшийся летом жираф Самсон стал чучелом в Дарвиновском музее. Легендарного обитателя Московского зоопарка можно увидеть с 24 декабря на первом этаже постоянной экспозиции музея.

Компанию жирафу-долгожителю составили его африканские собратья – слон, страус, гепарды и нильский крокодил. В музее отметили, что Самсон стал самым высоким жирафом в коллекции — его рост составляет пять метров.

Жираф Самсон приехал в Московский зоопарк из Санкт-Петербурга в 1994 году. В июле 2024 года он скончался в возрасте 30 лет. После смерти шкуру Самсона передали Дарвиновскому музею.