ФСБ задержала за госизмену сотрудника режимного предприятия

Дело о государственной измене возбуждено в отношении сотрудника режимного предприятия. Гражданин России 1980 года рождения задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

Как сообщили ТВЦ в Центре общественных связей ФСБ, задержанный установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. Мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о подразделениях Вооруженных сил России.

Подчеркивается, что за свою деятельность задержанный получал денежное вознаграждение. Переданные им сведения могут быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения СВО.