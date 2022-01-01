В "Новом Иерусалиме" представили карету патриарха Никона

Редчайший образец каретного дела! Теперь ключевой артефакт и один из главных экспонатов музея. Карета патриарха Никона. Семнадцатый век. Это сенсация, за которой работа музейщиков сразу нескольких поколений. И драматическая история, как этому памятнику удалось сохраниться до наших дней.

У патриарха Никона было несколько карет. Подробнее всего в документах описана та, что куплена в 1658 году за 170 рублей. Сделана немецкими мастерами. Обита черной кожей, наверху - четыре позолоченных медных яблока, а еще резная корона. Колёса обиты, задвижки железные. И это описание практически дословно совпало с каретой, хранящейся в музее.

"Одно из первых упоминаний - документ второй половины восемнадцатого века и там она описывается как карета патриарха Никона. Так оно и звучит, нам известно безусловно, что карета находилась в стенах Нового Иерусалима более 300 лет", - рассказала Анна Антипенко, директор музея.

Можно увидеть её и на дореволюционных фотографиях. Конструкция у кареты довольно проста - крытая кибитка поставлена на колеса телеги. Нет даже специального места для кучера. Он обычно шёл рядом или сидел на одной из лошадей.

Несколько столетий карета находилась в стенах Новоиерусалимского монастыря. А после революции в 1920-м году попала в музейное собрание и, возможно, даже выставлялась в самом соборе. Она сильно пострадала при разрушении Нового Иерусалима фашистами в 1941-м году. Превратилась практически в руины.

Еще в 1989 году был выполнен проект реставрации, тогда провели фотофиксацию, сделали обмеры. И эта работа очень помогла нынешним мастерам. Реставрация началась в 2022-м. Сначала провели серьезную исследовательскую работу, внимательно изучали старинные трактаты и немногие сохранившиеся экипажи-аналоги. Ведь подобные экспонаты и для европейских музеев - большая редкость. Один из самых ранних экспонатов - 1610 года - хранится в Лиссабоне.

Верх кареты Никона в результате воссоздавали по одному из изображений, найденному в старинном трактате в Архангельском и по дореволюционной фотографии. И, конечно, мастера тщательно подбирали все материалы. Каждый из них выполнял свою часть работ. Для крыши и потолка был сделан зонтичный каркас из бука, полностью восстановлена ходовая часть, укреплена древесина.

Что касается черной кожаной обивки кузова, то максимально сохранили оставшиеся фрагменты и подобрали к ним материал, соответствующий по цвету и фактуре. Карета теперь снова в экспозиции, посвященной истории монастыря. Рядом с другими подлинными вещами, принадлежавшими патриарху Никону - основателю Нового Иерусалима.