Где можно законно срубить елку к Новому году в Подмосковье

Новогоднюю елку можно не только купить в магазине или на базаре, но и срубить, при этом не нарушая закона! Для этого любой может приехать в специальные питомники в Подмосковье. А там уже всё, как принято с давних времён - приметил зелёную красавицу, взял топор и под самый корешок! Для кого это уже стало традицией? И как сделать так, чтобы ёлка простояла дома до самой Пасхи?

Предновогодняя пора для лесничих - особое время. Кроме привычных браконьеров, приходится выслеживать и охотников за бесплатными елками. Правда, ловить нарушителей удается все реже. И дело не только в уголовной ответственности, которая наступит, если срубленная елка окажется дороже пяти тысяч рублей.

А если сил нет, как хочется взяться за топор, то в лесничестве относятся к этому с пониманием. Специально выращенные елки можно легально срубить в питомнике.

"Они на самом деле там даже более симпатичные, чем в лесу. Потому что в лесу нет таких условий роста ели, именно со всех сторон, чтобы она была красивая", - отметил Сергей Обросимов, заместитель директора филиала Дмитровского лесничества.

Галина Николаевна знает о елках абсолютно все. Занимается ими четверть века. Рассказывает, что кастинг новогодних елок приезжают проводить целыми семьями. Причем, для многих это настолько вошло в традицию, что сначала из года в год привозят сюда детей, а потом и внуков. А для кого-то выбор вечнозеленого дерева и вовсе приобрел сакральный смысл.

У искусственной елки ни за что прощения просить не нужно. Но с ней, как говорят посетители питомника, новогодние ощущения не те. Чтобы живая елка долго стояла, нужно выбрать ее с ровным стволом, упругими ветками и светлым, без темных пятен, срезом, рассказывают специалисты. Впрочем, и дома тоже надо будет о ней позаботиться.

"Нужно ствол внизу, комель на расстоянии пяти сантиметров, нужно очистить кору для большего поглощения влаги и опустить в воду. А в воду добавить аспиринку и две ложки сахара", - отметила Галина Хренова, ведущий инженер Дмитровского питомника.

Тогда елка, как только что срубленная, будет стоять хоть до Пасхи. Пожалуй, это будет особенно приятно тем, у кого выкинуть ее раньше никогда не получается.