Подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, специальная военная операция продолжается.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к переговорам. Поскольку со стороны Киева подвижек нет, ВС России продолжают двигаться вперед. Важно выполнить все задачи по обеспечению безопасности страны, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента прокомментировал высказывание премьер-министра Венгрии. Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что конфликт на Украине закончится в 2025 году либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон, передает РИА Новости.