В Госдуме раскритиковали идею обязательной 13-й зарплаты

В Госдуме раскритиковали идею Сергея Миронова о внесении в Трудовой кодекс положения об обязательной 13-й зарплате. По мнению члена комитета нижней палаты парламента по труду Светланы Бессараб, эта норма будет избыточной.

Она пояснила, что сегодня и так предусмотрены различные выплаты стимулирующего характера. Их применяют как частный бизнес, так и бюджетные организации. Вмешательство же в деятельность компаний несет в себе угрозу краха экономики.

"Просто представьте себе ситуацию: у работодателя нет средств для выплаты 13-й зарплаты, но по Трудовому кодексу мы ему навязываем такую выплату. Что он сделает? Он максимально снизит все возможные стимулирующие выплаты премии, чтобы вместо них заплатить 13-ю зарплату — это в лучшем случае", - сказала Бессараб в интервью Ленте.ру.

В худшем случае, считает депутат, компания может просто обанкротится из-за "неопределенных и хаотичных предложениях со стороны законодателей".

Сделать 13-ю зарплату обязательной ранее предложил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. По его мнению, это поможет повысить мотивацию, а семьям с невысоким доходом позволит организовать новогодний бюджет.