Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Любопытный день: сегодня получат развитие события, которые происходили в конце августа. Понаблюдайте за людьми – недоброжелатели проявят себя.

Тельцы

Если вы вкладывали во что-то деньги после августа – проанализируйте эти инвестиции. Если нет – тоже подумайте, может быть, вы упустили какие-то возможности?

Близнецы

Юпитер в вашем знаке оказался в той же ситуации, что и 20 августа. Возможно, вам нужно проработать тему, которая была актуальна в тот момент.

Раки

Иногда нужно вернуться в то место, по которому мы скучали, чтобы испытать разочарование. Это лучший способ оставить прошлое в покое – воспользуйтесь им.

Львы

Что-то важное происходит в отношениях с друзьями или вы переоцениваете роль социальных сетей в своей жизни. Они вам точно нужны?

Девы

Занимайтесь тем, что вас больше всего волнует, чтобы встретить Новый год в состоянии равновесия. Заодно оцените, не слишком ли вы зациклились на деньгах?

Весы

Возможны проблемы с учебой или юридическими делами, документами. Занимайтесь этим без спешки и суеты – планеты все равно тормозят решение вопроса.

Скорпионы

Вам важно привести дела в порядок, разложить все по полочкам, чтобы достойно встретить Новый год. Звезды хотят вас успокоить: вы точно все успеете!

Стрельцы

В личной жизни что-то происходит, и вы, возможно, не знаете, как поступить. Этот опыт вам нужен, поэтому не перекладывайте принятие решения на других людей!

Козероги

Продолжается время, когда представители этого знака пересматривают отношение к своему здоровью. Заводите новые полезные привычки – даже в праздничный сезон это реально.

Водолеи

Венера в вашем знаке по-прежнему сильна и вам грех не воспользоваться ее дарами. С деньгами, покупками, экспериментами с внешностью вам должно повезти!

Рыбы

Звезды не советуют вам работать на износ в надежде, что на каникулах отдохнете. Распределите нагрузку более равномерно и не пытайтесь делать все сразу.