В Красноярском крае после ДТП загорелись два грузовика

Драматичные кадры пришли из Красноярского края. Там в результате крупной дорожной аварии на федеральной трассе "Сибирь" загорелись два грузовика. ДТП произошло на отрезке магистрали в Рыбинском районе.

Помимо фур, в столкновении участвовал еще один легковой автомобиль. Обошлось без жертв, сообщается об одном пострадавшем, его госпитализировали в ближайшую больницу.

На место происшествия прибыли наряды МЧС. В тушении пожара приняли участие более 10 спасателей, были задействованы несколько единиц спецтехники. Сотрудники ДПС на время перекрыли движение по магистрали в обоих направлениях. Для водителей организовали объездные маршруты.