Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что за тот же период российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Нанесены удары по складам боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили 10 контратак украинских вооруженных формирований. Противник потерял до 585 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и боевую бронированную машину "Казак".