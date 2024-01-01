Иноагента Татьяну Лазареву сурово наказали за оправдание терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву, признанную в России иностранным агентом, заочно приговорили к 6,5 года колонии. Она признана виновной по делу о публичном оправдании терроризма.

Кроме того, Лазаревой запрещено администрирование сайтов на 4 года.

В июле 2024 года Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест Татьяны Лазаревой* (признана иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов).

В октябре телеведущая была объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

Весной Татьяна Лазарева заявила, что радуется атакам украинских беспилотников на российские города.