Российские войска продолжают громить вторгшиеся в Курскую область формирования ВСУ. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырнадцати бригад украинской армии. Отражены четыре контратаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники противника в нескольких районах Сумской области Украины. Потери противника на курском направлении составили более 200 военнослужащих. Уничтожен бронетранспортер, также ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 43510 военнослужащих. Поражено 253 танка, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS.