В Москве активно восстанавливают дома в стиле конструктивизма

Здесь жили артисты ансамбля "Березка". А писательнице Александре Бруштейн в Серебряный переулок почитатели лично приносили письма. Кусочек старой Москвы привлекает внимание и сегодня. Для сохранения истории в таких домах капитальный ремонт проводят с особым подходом. Всего в порядок привели уже более 100 зданий в стиле конструктивизма.

По одну сторону старинные особняки Арбата Старого, по другую - знаменитые высотки -"книжки" Нового. Ну а этот дом необычной формы с разными по форме окнами, затерявшийся в Серебряном переулке, яркий представитель своей эпохи. Перевернув в 20-х годах прошлого века все представления о том, как должны выглядеть жилые здания, конструктивизм стал символом лаконичности, новаторства и эксперимента в архитектуре. Под стать дому была и заселявшая его публика: жилье здесь получали представители культурной и творческой интеллигенции столицы.

Ну а первыми владельцами тех квадратных метров были основательница легендарного ансамбля Надежда Надеждина и её мать - известная советская писательница Александра Бруштейн, она же "хозяйка Серебряного переулка". На её адрес здесь, который помнили наизусть, присылали письма и приносили их лично читатели со всего Союза. Приезжают взглянуть на этот кусочек старой Москвы и сегодня. По программе капремонта дом постройки 1930 года полностью привели в порядок: заменили деградировавшие конструкции, включая крышу, вернули оригинальный цвет.

"Локально произведены работы по ремонту кирпичной кладки. В последующем на места намокания были нанесены антисептические составы, восстановлен штукатурный слой фасада. В дальнейшем дом был окрашен согласно колористическому паспорту, разработанному Москомархитектурой", - отметил Сергей Лисянский, ведущий инженер управления строительного контроля по ЦАО.

Проследить за историей развития конструктивизма ещё более пристально, чем где-либо в столице, сегодня можно на Дмитровском шоссе, где сохранилась целая коллекция жилых домов разных лет. К примеру, дом за номером 5 корпус 1 - один их немногих в городе, построенных в годы Великой Отечественной войны. Тем удивительнее обилие декора на его фасаде, от которого архитекторы прежде всеми силами открещивались. А после недавно проведенных работ убранства стали ещё краше.

"На стартовом этапе работ мы разработали индивидуальный проект, который уточнял все технические особенности здания. И соответственно были учтены все пожелания жителей для того, чтобы сохранить исторический облик фасада", - рассказал Сергей Маленков, ведущий инженер управления строительного контроля по САО.

А всего в столице в порядок привели уже более 100 домов в стиле конструктивизма. И в работе ещё десятки образцов передовой советской архитектуры. Будучи новаторами своего времени, и они теперь стали историей. А с ней никакой самодеятельности и реконструкции. Всё по проекту и согласно утвержденным правилам.