Дрон врезался в здание академии МВД в Нижнем Новогороде

Академия МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде подверглась атаке беспилотника. Неопознанный дрон врезался в стену здания. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщили в пресс-службе вуза.

Как рассказала пресс-секретарь академии МВД агентству РИА Новости, примерно в 10:30 учащихся и персонал оповестили, что нужно укрыться. Взрыва не было. Происхождение беспилотника и то, каким образом он оказался на территории академии МВД, устанавливается.

В вузе уточняют, что никаких учений объявлено не было. Беспилотник был небольшой, меньше метра, как для съемок, аппарат изъяли спецслужбы для дальнейшего исследования. Занятия в академии продолжаются.