Москвичам дали рекомендации по борьбе с мошенниками

Москвичей призвали сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Памятку выпустил столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Жителям столицы советуют соблюдать бдительность при общении по телефону и в интернете, подключить сервисы по противодействию мошенничеству от мобильного оператора.

Власти рекомендуют гражданам использовать сложные пароли и регулярно их обновлять, важно подключить двухфакторную аутентификацию. Периодически следует проверять свою кредитную историю, контролировать операции по счетам. И, конечно, нельзя разглашать личную информацию в соцсетях.

Столичным жителям напомнили, что сотрудники силовых структур – таких, как ФСБ, МВД - никогда не используют для связи с гражданами мессенджеры. Также полиция и спецслужбы не проводят следственные и оперативные действия по телефону, не высылают сканы и копии служебных удостоверений и иных документов.

Отмечается, что аферисты могут показывать поддельные удостоверения. При этом они просят сообщать пароли, коды из SMS, данные паспорта, банковских карт. Власти настоятельно рекомендуют: если позвонили мошенники, немедленно прекратить разговор, не выполнять никаких инструкций, занести номер в "черный список". Также указывается, что распознать мошенника можно по следующим признакам: злоумышленники будут рассказывать о проблеме, о которой человек не знал, торопить, запугивать.