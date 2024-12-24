В Госдуме призвали учителей не заваливать школьников домашкой на Новый год

В российских школах началась последняя учебная неделя. Скоро у детей, как и у большинства взрослых, наступит неделя каникул. В связи с этим Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР) призвала учителей не нагружать школьников домашним заданием на новогодние праздники.

"Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции. В течение года родители и дети активно работают, и сейчас они нуждаются в отдыхе", - заявила Кулиева.

По ее мнению, это время дети должны посвятить не учебе, а общению с родными и близкими, ведь Новый год это семейный праздник. Кулиева считает, что если и давать домашку ученикам, то только по их желанию, передает РИА Новости.

"Главное - обеспечить безопасное времяпрепровождения, не оставлять детей без присмотра, соблюдать правила поведения на ледяных горках и корректно использовать электроприборы дома", - высказалась представительница ЛДПР.

Ранее стали известны результаты опроса, какие новогодние подарки считаются неудачными. Выяснилось, что 8% россиян считают худшими подарками носки, халаты, свитера, футболки. Для 5% граждан это различные сувениры: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 3% респондентов недовольны косметикой и парфюмерией, котому что обычно и то и другое оказываются неподходящими, еще столько же не любит подарков в виде сладостей. 2% опрошенных признались, что не обрадовались бы кухонным принадлежностям и посуде, по 1% респондентов не хотят увидеть в качестве новогодних подарков фрукты и алкоголь.