Актриса Синицына впервые высказалась об интрижках с Бондарчуком и Богомоловым

В Сети упорно муссируются слухи, что актриса Софья Синицына стала причиной развода режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Кроме того, говорят, будто у красавицы артистки была интрижка и с режиссером Константином Богомоловым.

Поначалу Синицына с юмором реагировала на пересуды. Но на сей раз решила прояснить ситуацию. По словам Софьи, у нее никогда не было личных отношений ни с Бондарчуком ни с Богомоловым.

"Я понимаю, что конец года, нужно дозаработать на новогодний стол. Я наслышана о цене успеха, красоты и о времени трансформаций. Не скрою, мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс в карму — так клеветать на людей. Вынуждена признаться, что я несвободна — мое сердце занято ни одним из перечисленных вымыслов в Интернете", - высказалась Синицына на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Она подчеркнула, что никого не отбивала и не уводила. При этом актриса признала, что общалась и с Бондарчуком и с Богомоловым, но исключительно в рамках работы.

"Это переходит какие-то допустимые границы, и шутка становится несмешной. А я так не люблю дилетантов с плохим чувством юмора", - заключила Софья.