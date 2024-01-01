Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что в 2024 году был благоустроен ряд прилегающих к университетам территорий.

"Привели в порядок сквер у главного здания МГУ и несколько улиц — Менделеевскую, Академика Хохлова и Лебедева. В том числе восстановили исторический облик фонарей — вернули им оригинальный цвет и заменили повреждённые элементы. На улице Миклухо-Маклая возле РУДН расширили тротуары, обустроили два наземных пешеходных перехода, установили новое освещение, разбили газон и высадили деревья. Обновили пространство возле МГТУ имени Н.Э. Баумана. Сделали комфортный пешеходный маршрут от главного корпуса университета до факультета энергомашиностроения. Установили лавочки, освещение, высадили газон", - написал глава города.

Также, уточнил мэр, три функциональные зоны созданы на территории Российского биотехнологического университета. Включают они сцену с медиаэкраном и амфитеатром, спортплощадки, места для отдыха, лекторий, коворкинг и гастропарк.