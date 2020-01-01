По данным российского Минобороны, незавершенные на Украине проекты в области военных биоисследований США оперативно передали в лаборатории, находящиеся в Армении, Грузии и Казахстане. Однако в ходе расследования стало понятно, что Вашингтон не ограничился только пространством СНГ. В схему также включили и государства африканского континента, который сейчас активно осваивает Пентагон.

"Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами. Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями Министерства обороны США. Так, филиалы военно-медицинского центра ВМС размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний для выделения и секвенирования патогенов", - сообщил Алексей Ртищев, заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.

Примеров действительно масса. В Кении военно-медицинским центром сухопутных войск США развернута сеть полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний. В Сенегале завершается строительство лабораторного центра, в работе над которым задействованы те же подрядчики, что занимались организацией американских биолабораторий на постсоветском пространстве. А в Нигерии уже заработал совместный центр медицинских исследований, в штат которого были включены сразу десять военных специалистов из США.

"Обращает на себя внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входит редактирование геномов выявленных микроорганизмов, что может привести к усилению функций патогенов", - добавил Ртищев.

То есть речь идет о работе над изменением исходного биокода. И дальнейших испытаниях, которые проводят в тех же государствах Африки, где размещаются американские военные биолаборатории. При этом официально все это преподносится в виде помощи развивающимся странам в борьбе с распространением смертельно опасных инфекций. На деле же это только прикрытие.

"В то время, как заявленными целями является мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, на практике мы видим наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по конвенции о запрещении биологического оружия. При этом прослеживается четкая тенденция. Возбудители болезней, которые попадают в зону интереса Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фарм-компании", - уточнил Ртищев.

Так было во время вспышки "желтой лихорадки" в Нигерии в 2020 году. Или же оспы обезьян, на которой американские фарм-компании неплохо заработали. По той же схеме Вашингтон действовал и в Каире, где на базе ВМС США были зафиксированы случаи заболевания лихорадкой долины Рифт. И это лишь часть примеров, пояснили в российском Минобороны, чье расследование явно вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Эту работу как раз курировал генерал Игорь Кириллов. И по одной из неофициальных версий, которая обсуждается в том числе и в западных СМИ, его убийство может быть связано с этим расследованием.

Впрочем, подлое убийство начальника войск радиационной, химической, биологической и защиты вряд ли на что-то способно повлиять. Расследование в отношении работы американских биолабораторий, развернутых по всему миру, будет продолжено. А ответственные за нарушение международной конвенции по запрещению биологического оружия понесут наказание.