Пиотровский стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Путин во вторник начал рабочую поездку по Северо-Западному федеральному округу. Программа началась с посещения музея "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге.

Президент осмотрел залы постоянной экспозиции античного искусства и оценил результаты работы реставраторов. В частности, античную бронзовую статую богини Победы и коллекцию итальянских ювелиров 18 века.

Пояснения президенту давал генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский. Ему Владимир Путин позже вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.