Пиотровский стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Путин во вторник начал рабочую поездку по Северо-Западному федеральному округу. Программа началась с посещения музея "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге.
Президент осмотрел залы постоянной экспозиции античного искусства и оценил результаты работы реставраторов. В частности, античную бронзовую статую богини Победы и коллекцию итальянских ювелиров 18 века.
Пояснения президенту давал генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский. Ему Владимир Путин позже вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
"Теперь вы стали полным кавалером этого ордена. Еще раз хочу вас поздравить. Безусловно, это является признанием вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры. В сохранение ее богатейшего наследия. Наша страна отмечает 260-летие государственного "Эрмитажа", которому вы посвятили долгие годы жизни, плодотворной научной и творческой деятельности. И благодаря вашей энергии и знаниям возможности "Эрмитажа" значительно расширились", - отметил глава государства.