Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Башкирию. В рамках совещания заместитель председателя Совета безопасности России сообщил, какое число россиян за год подписало контракт с вооруженными силами.

"Результаты работы за этот год - их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов", - приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил властям США, как остановить конфликт на Украине. Вашингтон может помочь добиться урегулирования, поскольку именно США и Европа "кормят богов войны", накачивая Украину оружием. Если Америка примет решение заниматься урегулированием кризиса - а не кормить "богов войны" - она сможет это сделать, заключил Медведев. В то же время он признал: пока неизвестно, что конкретно будет делать новая администрация.