Тело Яниса Тиммы до сих пор не забрали из морга

В ночь на 17 декабря свел счеты с жизнью латвийский баскетболист, бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма. Новость стала сенсацией в мире отечественного шоу-бизнеса. Артистка, которая 16 декабря отметила день рождения, в истерическом состоянии записала видеообращение, в котором попросила не спекулировать на теме и не распространять информацию, чтобы она не дошла до ее маленького сына Гектора, который относился к Янису как к родному отцу.

В Сети меж тем открылся портал в ад: многие комментаторы обвинили Седокову в смерти Тиммы. Якобы спортсмен так любил певицу, что не смирился с ее решением разойтись. Некоторые люди из тусовки тоже негативно высказались в адрес артистки, дескать, она манипулировала супругом.

После известия Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом. Говорят, она до сих пор там находится. А тело Яниса Тиммы так пока и не забрали из морга. Ранее сообщалось, что 21-22 декабря должна была прибыть в Москву мать баскетболиста. Но для нее, гражданки другого государства, забрать тело сына - долгая и сложная бюрократическая процедура. Тем более, что труп Яниса был найден без документов. Не исключено, что еще не готово и заключение судмедэксперта, отмечает телеграм-канал "НеМалахов".