"Тут есть загадка": Вильфанд рассказал о погоде 31 декабря

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе, которая ожидается до конца года. По словам специалиста, в Москве ожидается теплая погода, однако будут небольшие температурные колебания.

Говоря о погоде 31 декабря, он отметил, что "тут есть загадка". "Но точно можно говорить, что Новый год не будет холодным. Будет ли оттепельная погода или нет? В этом вопрос", - отметил Вильфанд.

Он напомнил, что среднесуточная температура для 31 декабря составляет минус 5,7 градусов, ночная температура должна быть около минус 8 - минус 10 градусов, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что ночь на 19 декабря в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы. Как рассказал ведущий специалист центра погоды Михаил Леус, в Клину столбики термометров опустились до -21,5°. Чуть "теплее" было в Талдоме и Солнечногорске — 21,1°. Холоднее всего было в Ново-Иерусалиме, там температура воздуха составила -21,7°. В Москве ночь было -15,6°. Такую температуру зафиксировала метеостанция на ВДНХ. В Новой Москве термометры показали -20,4°.