Путин исполнил мечту девочки из Белгородской области

Владимир Путин поговорил по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской и ее родителями. Девочка из города Шебекино Белгородской области стала участницей благотворительной акции "Елка желаний".

Еще в начале декабря президент во время вручения премии "Мы вместе" выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей. Среди них был и шар Маргариты. Теперь ее мечта сбылась - девочка приехала в Москву и совершила тренировочный полет на авиатренажере Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, вместе с родителями Рита полетала на вертолете над Подмосковьем и посмотрела балет "Щелкунчик".