Анна Семенович встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу

Анна Семенович уже десять лет ведет на "Русском радио" программу "Дембельский альбом" и часто посещает воинские части, где выступает и общается с бойцами. Однако в Едином пункте отбора побывала впервые. Певица призналась, что поражена, насколько хорошо и отлаженно работает структура. Анна Семенович пожелала воинам удачи.

"Я могу пожелать нашим ребятам смелости, здоровья, удачи – и чтобы они ничего не боялись. Тут даже есть храм и батюшка, который служит службу. С верой все преодолеем", - высказалась артистка.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

Меж тем призыв в столице досрочно закончен после выполнения плана. Об этом сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, молодые люди стали осознавать важность прохождения военной службы. По его словам, важную роль в досрочном завершении призыва сыграла качественная организация и администрирование, а также дополнительное информирование.