Звонки в Россию из-за рубежа могут оказаться под запретом

Операторы связи уже сейчас могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. При этом в ведомстве подчеркнули, что пользователь должен иметь возможность разблокировать все звонки или только те, которые поступают с номеров из его контактов, сообщает ТАСС.

Запрет звонков из-за границы может быть введен в России в качестве меры борьбы с мошенничеством, отметили в ведомстве.

То же самое касается и мессенджеров. В этом случае речь идет о блокировке голосового трафика, пояснили в РКН.

Ранее москвичей призвали сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Жителям столицы советуют соблюдать бдительность при общении по телефону и в интернете, подключить сервисы по противодействию мошенничеству от мобильного оператора.