Спортивные мастер-классы пройдут на фестивале в "Лужниках" в рамках проекта "Зима в Москве"

В столице проходит спортивный фестиваль, в рамках которого открыто четыре трассы по 45 м с бесплатными сноубордами, тюбингами, сноускутами. А с 28 декабря к горке с бесплатным прокатом и уроками по катанию добавятся мастер-классы и развлечения для всей семьи. Желающие смогут сыграть в снежный дартс и поучаствовать в перетягивании каната, принять участие в забегах на снегоступах, взять уроки по катанию на сноуборде.

Фестиваль продлится до 8 января, а горка с бесплатным прокатом будет работать до 2 марта.

А завтра, 25 декабря, В парках столицы в среду откроется фестиваль "Снег и лед в Москве". Москвичи и гости города смогут увидеть ледяные скульптуры и световые инсталляции от авторов из разных регионов России, а также Беларуси и Узбекистана. Фестиваль пройдет в десяти популярных местах отдыха до 20 января.