США выделили Украине миллиард долларов от замороженных российских активов

Киев получил первый транш кредита, гасить который планируется за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

"Украина получила от США миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов", - уточнил Шмыгаль в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, что в начале декабря Министерство финансов США объявило о выделении кредита Украине в размере 20 миллиардов долларов. Уточнялось, что задолженность будет погашаться за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Как отмечалось в заявлении ведомства, кредит направляется в рамках инициативы стран Группы семи по предоставлению Киеву займа на 50 миллиардов долларов.

Ранее Мария Захарова предостерегла ЕС от отправки Киеву активов России. В Евросоюзе знают, чем для них закончится попытка отдать киевскому режиму 300 миллиардов долларов российских активов — в Москве честно предупредили, что "будет очень больно", заявила она.