Время желаний: как исполнилась мечта 10-летней Риты из Шебекина

Десятилетняя Рита никогда не была в Москве. Но всегда об этом мечтала. И даже сойдя с поезда, не верит, что все происходящее - не сон. Программа на ближайшие три дня у девочки насыщенная. Краткая экскурсия по праздничной столице. И затем - главная новогодняя сказка. Первые же аккорды волшебной музыки Петра Чайковского словно переносят саму Риту в сон Мари - главной героини балета "Щелкунчик". Она завороженно смотрит на сцену, боясь моргнуть, чтобы не пропустить ни одного па танцоров. Рядом - любимый плюшевый кот.

За кулисы - в святая святых любого театра - Риту проводят как почетного гостя. Чтобы она сама увидела, как творится магия представлений. Но самой главной мечте еще только предстоит исполниться. "Шереметьево" - крупнейший аэропорт страны. С самым большим пассажиропотоком. Где тренироваться полетам, как не здесь. Тем более, сейчас профессия пилота востребована и среди женщин.

"Всего в нашей гражданской авиации работает 386 девушек-пилотов. Из них 236 - это командиры, которые непосредственно управляют воздушным судном", - рассказал Дмитрий Ядров, глава Росавиации.

На летном поле Риту ждёт борт Sukhoi Superjet 100. Внутри самолета она тоже никогда не была, потому пытливо разглядывает все детали. Ну уж а посещением кабины пилота вообще мало кто может похвастаться.

Капитана Дмитрия Сергеевича Рита слушает внимательно, не перебивая. Хотя и видно, что сложные профессиональные термины слышит не впервые. В качестве новогоднего подарка - полет в Санкт-Петербург и обратно. Бизнес-классом.

Но мечта Риты - не только почувствовать себя пассажиром, но и самой сесть за штурвал. Светлана Слегтина - самый молодой пилот Boeing-777 - и пилот-любитель, известный телеведущий Леонид Якубович подготовили для Риты особенный план полета. Тут и турбулентность, и ночь, и сложный рельеф. Раз уж хочет командовать воздушным судном, то справляться должна с любыми трудностями. Первое - дотянуться до педалей.

Короткий инструктаж - и самолет отрывается от земли. Полоса короткая. Кругом - горы. Но Рита справляется. Главное в небе - это умение четко выполнять команды. С этим у Риты проблем нет.

Ну а самое сложное в любом полете - это посадка. На финальном этапе начинается та самая турбулентность. Борт немного заносит, но Рите под четким руководством опытных пилотов удается его успешно выровнять и посадить.

Эмоций так много и они такие яркие, что Рита даже и не пытается скрывать улыбку. И когда казалось бы, что больше ничего впечатлить не может, девочке звонит президент. Еще в начале декабря Владимир Путин выбрал три шара с новогодними желаниями детей. Среди них была и мечта 10-летней Риты из Шебекина.

Самое главное в детстве - это моменты счастья и яркие эмоции. И мечты, которые обязательно должны сбываться. Рита посмотрела и как снимают новогодние выпуски любимых развлекательных передач. Обычные зрители посмотрят их через несколько дней. Рита обещала никому не рассказывать, чтобы не портить впечатление и не разрушать сказку.