Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы

Последний в этом году комплект государственных наград Сергей Собянин вручает в Белом зале мэрии. Начинается церемония традиционно со слов благодарности.

Собянин: В Москве по-прежнему строятся новые станции метрополитена, развязки, дороги, первоклассные клиники, корпуса новых университетских кампусов, школы, детские сады. Занимаемся благоустройством города и создаем уютную атмосферу. Особенно сегодня - в предпраздничные новогодние дни. Все это создаётся вашими руками, вашими талантами, вашими умениями. Потому что Москва для вас - не только город, где вы работаете, но и место, в котором живете, которому отдаете себя, свою душу. Место, которое мы все любим. Спасибо вам огромное, а в вашем лице - и всем москвичам, за их труд и талант, которые они вкладывают в наш город и в нашу страну.

В зале - люди самых разных профессий: врачи, строители, общественники, артисты и музыканты, машинисты и педагоги. Валерия Валентиновна Широкова сегодня стала заслуженным учителем России, она преподает русский язык и литературу. Говорит, что другого призвания для себя никогда не видела.

"Это было так естественно. Никакого другого выбора не было. И что интересно - я не пожалела, несмотря на то, что не всегда было легко. Этот год 40-й, как я пришла работать в школу", - говорит она.

Андрей и Тимур 22 марта, ещё будучи учениками кадетского класса школы №1574, помогали эвакуировать людей из "Крокуса". Сегодня из рук мэра ребята получили медали "За спасение погибавших".

"Честно говоря, для меня она значит старания всех сотрудников "Крокус"а, которые в тот день спасали людей. Ее заслуживаю не только я, а каждый сотрудник", - отметил Андрей.

Сразу несколько человек удостоились медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как Александр Ивашкин из Московского медицинского клинического центра "Вороновское". Шесть лет назад врач уже получал в мэрии награду. Тогда - как лучший травматолог Москвы.

"Разрешите отчитаться. За эти 6 лет было выпущено две монографии, получено звание профессора, на вашу премию купил старенький "Москвич" и восстановил. Чем выше награда, тем в этой награде выше доля людей, с которыми я работаю", - отметил он.

За короткое время медицинский центр, в котором работает Александр, из инфекционного перепрофилировался в реабилитационный. В него доставляют раненых из зоны СВО, проводят сложнейшие хирургические операции, проводят эндопротезирование и помогают бойцам восстанавливаться.

Николай Лях, первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации содействия дружбе народов "Союз наций и народов России", награжден орденом Дружбы.

"Мне удалось побывать в 80 странах мира. Я не встречал города лучше Москвы. Москва - лучший город Земли. Спасибо, Сергей Семенович, что вы делаете все для того, чтобы он таким и был", - поблагодарил Лях.

В отдельной номинации "За безупречную службу городу Москве 50 лет" награды получили сразу четыре человека, трое из которых - работники столичного метрополитена.