Профессор ВШЭ Григорьев дал оценку мировому рынку энергоресурсов

Хватит ли у США и Евросоюза экономических ресурсов, чтобы ещё год поддерживать конфликт на Украине? Приведёт ли отказ Киева от транзита российского газа к тому, что Вашингтон вынудит большинство стран Европы перейти на американское топливо? И останется ли Россия, вопреки санкциям, важным участником мирового рынка энергоресурсов?

Профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"При росте спроса на нефть и газ мгновенно заполнить нашу нишу не удалось и не удастся. Несмотря на фрагментацию рынка, экономика намного устойчивее, чем мы от нее ожидали", - отметил он.

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