Мишустин поручил провести модернизацию отделений "Почты России"

Количество электронных почтовых отправлений за последние четыре года увеличилось в два с половиной раза. И сейчас каждое второе письмо доставляют с помощью цифровых технологий. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию "Почты России" до 2030 года.

Премьер подчеркнул: компания помимо основных сервисов - доставки писем и посылок - выполняет и важнейшие социальные задачи. Так, в небольших поселках и труднодоступных районах на почте граждане могут оплачивать коммунальные услуги и получать пенсии, пособия, интернет-заказы, а также отправлять запросы в госорганы. Глава кабмина поставил задачу - провести модернизацию отделений.