Мишустин поручил провести модернизацию отделений "Почты России"

Количество электронных почтовых отправлений за последние четыре года увеличилось в два с половиной раза. И сейчас каждое второе письмо доставляют с помощью цифровых технологий. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию "Почты России" до 2030 года.
Премьер подчеркнул: компания помимо основных сервисов - доставки писем и посылок - выполняет и важнейшие социальные задачи. Так, в небольших поселках и труднодоступных районах на почте граждане могут оплачивать коммунальные услуги и получать пенсии, пособия, интернет-заказы, а также отправлять запросы в госорганы. Глава кабмина поставил задачу - провести модернизацию отделений.
"Обновленный вариант стратегии развития почтового оператора должен быть, конечно, актуализирован в соответствии с задачами, которые были поставлены главой государства, прежде всего в части цифровизации ключевых отраслей, автоматизации производственных процессов и достижения технологического лидерства. Нужно и дальше расширять практику применения таких сервисов, создавать удобные услуги на основе обратной связи от граждан и бизнеса. А также совершенствовать операционные и ИТ-системы. Использовать возможности робототехники в логистических центрах. И задействовать для этого отечественные решения и разработки, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков", - указал Мишустин.