Информация о ходе СВО. На Харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение вооруженным формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Уверенно атакуют врага наши бойцы и на других участках фронта.

Точечные удары наносят с помощью беспилотников. На Ореховском направлении в районе посёлка Вербовое операторы дронов уничтожили танк противника. Сначала пробили крышу, затем - сорвали башню.

На Красноармейском направлении опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, накрыли огнем артиллерии. По заданным координатам отработал расчет гаубицы Д-30. Высокоточные удары по неприятелю наносят экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". 220-миллиметровые термобарические снаряды буквально выжигают дотла наблюдательные пункты, склады с боеприпасами и любые укрытия ВСУ.