Великобритания отказалась принимать больную раком жену Асада

Появилась информация, что после того, как Башар и Асма Асад покинули Сирию и перебрались в Россию, супруга бывшего сирийского лидера выразила желание уехать в Великобританию. Отметим, что у Асмы двойное гражданство. Вот только желание женщины в Великобритании не оценили.

"В последние дни я слышал, что Асма Асад может попытаться попасть в нашу страну, и хочу подчеркнуть, что она находится под санкциями и не является желанным лицом в Соединенном Королевстве", - заявил глава МИД Британии Дэвид Ламми.

Более того, ходят слухи, что британское гражданство Асмы Асад могут вообще аннулировать, отмечает Bild. Впрочем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что об этом говорить еще рано.

В последнее время ходит много самой разной информации о чете Асад. Так, говорят, что именно в Москве Асма лечится от онкологического заболевания. Однако постоянно жить в России у нее желания нет. А на днях и вовсе ряд СМИ распространил данные, будто женщина хочет развестись с Башаром Асадом. Однако в Кремле опровергли эту информацию. По словам пресс-секретаря президента России, это фейк.