Информация о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Иван Владимиров, действуя в составе подразделения, оборонял населённый пункт, освобождённый от украинских боевиков. Обнаружив группу диверсантов, он вступил в бой и уничтожил пулемётный расчёт и часть пехоты противника. Несмотря на численное превосходство, враг понёс потери и отступил.

Иван Глушков, старший техник отряда БАРС-32, под постоянным обстрелом со стороны ВСУ и атаками FPV-дронов подъехал на автомобиле к полю боя и организовал эвакуацию раненых. По дороге в госпиталь машина с пострадавшими попала под обстрел и получила повреждения. Иван, рискуя жизнью, устранил неисправности и доставил своих товарищей в медицинское учреждение.