ПВО отразила атаку десятков дронов ВСУ на пять российских регионов

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Белгородской области сбито 26 украинских дронов. Над Воронежской областью уничтожено 23 беспилотника ВСУ, по три БПЛА – над Курской, Брянской и Тамбовской областями. Еще один украинский дрон сбит над акваторией Азовского моря.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил в Telegram, что в пригороде Воронежа и двух районах области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружено и уничтожено более 20 украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили линию электропередачи, в другом районе повреждена кровля частного дома.