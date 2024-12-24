Трамп хочет добиться смертной казни для убийц и насильников

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января 2025 года собирается добиваться вынесения смертной казни для насильников и убийц. Об этом он сообщил накануне католического Рождества, 24 декабря, в соцсети Truth Social.

"Сразу после инаугурации я прикажу минюсту добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. В стране снова будет закон и порядок", - в фирменном стиле заявил Дональд Трамп.

До этого действующий американский лидер Джо Байден помиловал более 30 заключенных, которые были приговорены к смертной казни. Приговоры будут переквалифицированы на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Дональд Трамп немедленно отреагировал на эту новость. Он в пух и прах раскритиковал решение Байдена и добавил, что это является пощечиной для жертв, их семей и близких, сообщают "Известия".

К слову, незадолго до своего ухода на пенсию и за две недели до вынесения приговора сыну Джо Байдена Хантеру американский лидер принял решение помиловать наследника. В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Самое интересное, что его признали виновным. А в Калифорнии сын американского лидера сам признал вину в неуплате налогов. Президент уверен: судебное преследование его сыга носило предвзятый и несправедливый характер.