Сюжет прямо из 90-х - бабло побеждает зло! Политическое закулисье вовсе не такое загадочное, каким мы его представляем. Словацкого премьера Фицо смешали с грязью за то, что приехал к Владимиру Путину. Хочет получать российский газ! Который Украина прокачивать не желает.

И тут бахнула сенсация: Зеленский, оказывается, хотел подкупить словацкого премьера, дабы тот отрёкся от общения с Россией и одобрил вступление Украины в НАТО. Посулил котлету баксов - 500 миллионов в качестве компенсации. Откуда у Зеленского, который клянчит деньги по всему миру, полмиллиарда зелёных в чемодане?

Зеленский потом объяснил, что предложил премьеру Словакии не взятку, а просто компенсацию за потерю российского газа. Но не из своего кармана. Пообещал российские, наши деньги. Из тех самых замороженных активов, которыми Европа всё никак не может распорядиться. Ну просто сцена из лихих 90-х.

Происходящее, при всём его драматизме, носит признаки то ли клоунады, то ли самодеятельности. И по поводу российского газа, недемократичного, нетолерантного, нелиберального, но такого доступного. Венгрии Соединённые Штаты разрешили расплачиваться с Россией за поставки голубого топлива. А у Словакии труба пониже и дым пожиже.

В общем, всё в их мире по понятиям. Вроде XXI век. А украинский деятель со своими друзьями всё ещё живёт в лихих 90-х - отжать и попилить. В действительности всё не так, как на самом деле.