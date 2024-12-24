"Самая большая квота": Путин готов увеличить долю студентов из Таджикистана в российских вузах

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры, встреча проходит в комплексе "Игора" Ленинградской области.

Планируется обсуждение ряда важных вопросов, начиная с военно-технических и заканчивая культурными. Кроме того, в рамках встречи Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах.

"Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз", - приводит слова российского лидера РИА Новости.

Напомним, что Эмомали Рахмон прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств.

Кстати, обсуждение темы мигрантов не оказывает негативного воздействия на отношения президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, несмотря на дискуссии о мигрантах, "отношения у лидеров дружеские, теплые". Ушаков также отметил, что Путин и Рахмон "друг друга знают, общаются и хотят общаться".