50-летний певец Робби Уильямс объявил о возвращении в школу

Робби Уильямс прославился в 1990 году, когда в 16 лет стал участником музыкальной группы Take That. Спустя пять лет артист покинул коллектив, решив начать сольную карьеру. Он оказался среди тех немногих исполнителей, кто остался на плаву даже после ухода из успешной команды. Робби продолжает писать песни, дает концерты. А теперь певец объявил, что хочет вернуться в школу и сдать экзамены.

"Я не получил ничего выше четверки, а все остальное я провалил или не пришел на экзамены. Всю свою жизнь я чувствовал себя по-настоящему глупым, потому что в 70-ые и 80-ые годы в Сток-он-Тренте мы не знали о дислексии, дискалькулии и СДВГ, поэтому я ушел из школы, думая, что я тупица, и потребовалась целая вечность, чтобы смириться с этим. А теперь я просто хочу пойти и доказать нескольким людям, что они ошибаются, — я не тупой", - объявил Уильямс.

Более того, Робби намерен снять телевизионное шоу о том, как возвращается в школу, передает The Sun.

Напомним, что четыре года назад певцу поставили диагноз "числовая дислексия". Артист не может решать самые простые математические задания. Так, Робби Уильямс не знает даты рождения своих детей, дату свадьбы и даже не может вспомнить адрес своего дома в Лос-Анджелесе, так как он начинается с четырех цифр.