Католики и протестанты празднуют Рождество Христово

Католики и протестанты по всему миру сегодня празднуют один из главных религиозных праздников - Рождество Христово. Главную мессу отслужил в Ватикане папа Римский Франциск.

Каждые 25 лет верующие отмечают так называемый юбилейный год. По этому случаю понтифик сегодня открыл Святые врата в соборе Святого Петра. В Москве торжества прошли в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. На службе собрались сотни верующих.

Богослужения проходят на русском и польском языках. По традиции возле базилики установлен рождественский вертеп с фигуркой младенца Иисуса. В честь праздника по округе разнёсся колокольный звон, у католиков он символизирует веселье и призывает к молитве и размышлениям.