Financial Times: Газовые хранилища в ЕС стремительно пустеют

Газовые хранилища в Евросоюзе пустеют самыми быстрыми темпами с начала энергокризиса в 202 году. Об этом пишет издание Financial Times.

Среди основных причин повышенного расхода - холода и сокращение морского импорта сжиженного природного газа. Его поставки уменьшились из-за высокой конкуренции спроса со стороны стран Азии. Они увеличили закупку на фоне падения цен на сырьё.

Сейчас запасы в европейских хранилищах уже снизились до уровня в 75 процентов. Ровно год назад этот показатель составлял 90 процентов. Ранее агентство "Блумберг" сообщало, что Европе угрожает новый энергетический кризис в связи со стремительным расходом запасов и прекращением поставок топлива из России с 1 января из-за отказа Украины продлевать контракт на транзит.