ВС России наносят массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре

Российская армия наносит массированный ракетный удар по территории Украины. Есть данные о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске "Калибров" и баллистических ракет, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что Россия снова атакует украинскую энергетику. Ракеты достигли района Бурштына, где расположена крупная Бурштынская ТЭС. Местные паблики уже сообщили о взрывах в районе станции.

В Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремело более 10 взрывов. Поступает информация о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Также сообщается о многочисленных прилетах в Харькове. По всей стране введены отключения электроэнергии.