Собянин: В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно

В Москве в новогодние праздники все городские службы будут дежурить круглосуточно. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, к своевременной уборке снега подготовили необходимое количество спецтехники.

Повышенное внимание - уборке мест проведения массовых мероприятий: объектам зимнего отдыха и пешеходным зонам. Также сформированы бригады для очистки кровель домов.

Для оперативного устранения возможных инцидентов создана оперативная группировка, куда входят более 1,5 тысячи человек, 450 единиц техники, семь вертолётов. Спасатели дежурят и на воде. В их распоряжении более 25 судов на воздушной подушке.

Под особый контроль взяты места проведения богослужений. В праздники там будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники полиции и другие специалисты.

